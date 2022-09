Mobilità sostenibile: al via Settimana europea e campagna per la sicurezza sulle strade. Coinvolte più di 2.600 città

Oggi primo giorno della Settimana europea della mobilità edizione 2022: sono 2.629 le città di 46 Paesi, come si può vedere sulla mappa interattiva del sito mobilityweek.eu. Per l’Italia sono 69 le città che hanno pensato iniziative tra oggi e il 22 settembre. Obiettivo è mettere in rilievo la mobilità attiva, il trasporto pubblico e le soluzioni di trasporto pulite e intelligenti, e le loro ricadute positive per l’ambiente, la città, la salute delle persone. “I paesi e città che partecipano alla Settimana dimostrano il loro impegno a migliorare le infrastrutture e i servizi di trasporto per collegare meglio i propri cittadini, all’interno delle città stesse, ma anche con le loro regioni e il resto d’Europa”, ha dichiarato oggi il commissario ai Trasporti, Adina Vălean, commentando lo slogan della settimana, #BetterConnections, cioè “collegamenti migliori”. Vălean ha rivolto un saluto speciale alle città ucraine che “si uniscono a noi quest’anno, anche se il loro Paese si difende dalla guerra di aggressione della Russia”. Le tipologie di iniziative che vengono proposte variano dalle giornate senza auto, ai festival in bicicletta, a mostre, proiezioni, dibattiti, workshop. L’evento di quest’anno coincide anche con la conferenza delle Giornate della mobilità urbana che si terrà dal 20 al 22 settembre a Brno, organizzata in collaborazione con la Presidenza ceca del Consiglio dell’Unione europea. Sempre in questi giorni ci sono i “Roadpol Safety Days”, campagna che mira a ridurre il numero di morti sulle strade, che sono 70 al giorno nell’Unione europea.