Diocesi: Gaeta, domani l’arcivescovo Vari presiederà la celebrazione eucaristica con rito di ammissione agli Ordini sacri del seminarista Gianluigi Velletri

È in programma per sabato 17 settembre, alle 19 presso la parrocchia di San Paolo Apostolo in Fondi, la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Luigi Vari nel corso della quale si terrà il rito di ammissione tra i candidati agli Ordini sacri del diaconato e del presbiterato del seminarista Gianluigi Velletri. La celebrazione sarà in diretta sui media diocesani.

Velletri ha scelto come motto dell’ammissione un versetto dalla seconda lettura del giorno (XXV domenica del Tempo ordinario), dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timoteo: “Questa è una cosa bella e gradita al cospetto di Dio”.