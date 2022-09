“In stretta collaborazione con il Coc e la Croce Rossa stanotte abbiamo aperto il Seminario di Senigallia per accogliere persone e famiglie evacuate, sono già arrivate 90 persone”. Lo comunica la Caritas Senigallia in un post sulla propria pagina Facebook. “Nelle prossime ore capiremo come affrontare questa drammatica emergenza che ha colpito nuovamente il nostro territorio e vi terremo aggiornati attraverso i nostri canali”.