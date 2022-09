“Solidarietà alle popolazioni colpite. È preoccupante l’aumento di fenomeni climatici estremi”. Così il presidente di Croce Rosse italiana, Francesco Rocca, sull’emergenza nelle Marche dopo il maltempo. Croce Rossa è al lavoro da questa notte con squadre OPSA – operatori polivalenti per il salvataggio in acqua – e volontari SeP – Servizio psicologico in emergenza. Dai centri operativi Cri di Avezzano e Roma sono partiti volontari e mezzi.