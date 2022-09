Terzo settore: Pallucchi (Forum), “Governo e Parlamento hanno preso atto dell’importanza del non profit”

“Governo e Parlamento hanno preso atto che lasciare il Terzo settore privo di ristori contro i rincari avrebbe significato far gravare maggiormente la crisi energetica proprio su quella fascia di popolazione più indifesa, povera e a rischio emarginazione”. Lo afferma Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum nazionale del Terzo settore, spiegando che “ci fa molto piacere nel Dl Aiuti ter siano stati previsti, facendo seguito alle nostre richieste, dei sostegni ad hoc per quelle realtà non profit che svolgono attività di cura e assistenza verso i più fragili e che avrebbero rischiato di non poter continuare a operare”. “Speriamo però che non si debba più assistere a simili ‘salvataggi in extremis’ del Terzo settore o a sottovalutazioni del suo importante ruolo”, conclude la portavoce del Forum.