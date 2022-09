Scuola: Mattarella, “istruzione ed educazione elementi decisivi per lo sviluppo della personalità umana”

“La scuola, l’istruzione, l’educazione sono elementi decisivi per lo sviluppo della personalità umana, attraverso l’approfondimento della conoscenza che si trova alla base di un autentico esercizio delle libertà. Sui banchi di scuola non si formano soltanto tecnici, professionisti, scienziati, imprenditori del futuro”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’ambito della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico “Tutti a scuola”, svoltasi oggi pomeriggio a Grugliasco (To).

Il Capo dello Stato ha osservato che “sui banchi di scuola non si formano soltanto tecnici, professionisti, scienziati, imprenditori del futuro” ma “una buona scuola farà crescere, nella maggioranza dei casi, dei buoni cittadini. Con vantaggi incommensurabili per l’intera società”. “Investire nella scuola significa quindi costruire un domani più solido, per tutti”, ha ammonito Mattarella, precisando: “Quando parlo di investimenti non mi riferisco soltanto alle risorse finanziarie, che pure sono, ovviamente, assolutamente necessarie. Servono idee, proposte, riflessioni, innovazioni. Bisogna uscire, anche mentalmente, dalle categorie dell’ovvio e dello scontato. Dalla gestione senza respiro o burocratica. Abbiamo bisogno di recuperare entusiasmo, fantasia, coraggio, creatività, capacità di iniziativa”.