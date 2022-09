Diocesi: Urbino, il 4 ottobre inizia la scuola di formazione teologica 2022/2023 aperta a tutti

(foto diocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado)

Inizierà martedì 4 ottobre nella diocesi di Urbino, la scuola di formazione teologica per l’anno 2022/2023. Un corso di base obbligatorio per i candidati al diaconato ed al ministero istituito del lettore e dell’accolito, ma aperto a tutti coloro che sentono il bisogno, per la propria vita cristiana, di approfondire la conoscenza della propria fede. Come ad esempio i ministri straordinari della comunione, catechisti e animatori, animatori della carità, animatori della liturgia, membri dei consigli pastorali e dei consigli per gli affari economici. Le lezioni si terranno il martedì e il mercoledì dalle 19 alle 21, con gli incontri in presenza che si svolgeranno nel Centro pastorale di Fano, ed a Villa Borromeo a Pesaro. Per coloro che risiedono lontano dalle 2 sedi, saranno previste aule di partecipazione a distanza nelle sedi di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado.