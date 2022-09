Messico: domenica nelle chiese giornata di preghiera e sensibilizzazione sui ragazzi e giovani reclutati dalla criminalità

Si stima che in Messico circa 250.000 bambini e adolescenti rischino di essere reclutati e utilizzati da gruppi criminali, mentre almeno un milione di persone fa parte di tali gruppi. Rispetto a questa situazione, la Conferenza episcopale messicana si mobilita: “Questa domenica, 18 settembre, invitiamo tutte le parrocchie e i movimenti laicali a partecipare alle Giornate mensili di preghiera chiedendo a Dio di poter soccorrere gli adolescenti e i giovani reclutati dalla delinquenza e dalla criminalità organizzata”.

#Noshacesfalta (“Ci manchi”) l’hashtag e lo slogan utilizzati per fare eco alla giornata. L’iniziativa fa seguito a quelle che erano state promosse nelle chiese, durante il mese di luglio, per sensibilizzare in modo capillare le comunità cristiane contro la violenza e la criminalità e per la promozione della pace.