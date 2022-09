Diocesi: Acireale, domani convegno su “Le persone con disabilità: opportunità o inciampo?”

Si svolgerà, sabato 17 settembre, nella sala convegni dell’Aias – Sezione di Acireale “Alice Anderhub” (Via Lazzaretto, 65), dalle 8.30 alle 13, l’evento formativo dal titolo “Le persone con disabilità: opportunità o inciampo?”.

Il convegno – fa sapere una nota della diocesi – è organizzato dall’Aias in collaborazione con l’Ufficio Catechistico, il Servizio per la Pastorale Giovanile ed il CO.OR.D.A (Coordinamento Oratori Diocesi di Acireale) ed è rivolto principalmente ai sacerdoti, catechisti e operatori pastorali. Sarà presente suor Veronica Donatello, responsabile del Dervizio nazionale della pastorale delle persone con disabilità (Cei). “Quest’evento – spiega la diocesi – nasce da un bisogno manifestato dai genitori di ragazzi con disabilità, di inclusività e accoglienza nella parrocchia, nella catechesi, negli oratori e nei gruppi giovanili”. Il convegno si prefigge anche di “aiutare le parrocchie ad aprirsi ai bisogni dei fanciulli e dei ragazzi che usano il linguaggio della Comunicazione aumentativa alternativa attraverso il progetto ComunicAbile”. “Il diritto di comunicare – sottolinea la diocesi – è fondamentale per l’essere umano e anche per chi presenta bisogni Comunicativi Complessi. Da sempre questo diritto è stato una priorità dell’Aias che si è adoperata nel trovare linguaggi efficaci e alternativi capaci di trasmettere il sapere e di favorire l’integrazione nei vari ambiti sociali dei ragazzi che hanno difficoltà, temporanee o permanenti, ad utilizzare i più comuni canali comunicativi”.