Diocesi: Termoli-Larino, al via oggi il nuovo anno pastorale con l’apertura del convegno diocesano a Santa Maria degli Angeli

Oggi, venerdì 16 settembre, alle 18, nell’Auditorium San Giovanni Paolo II della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Termoli, si vivrà l’apertura del Convegno diocesano che segna l’inizio del nuovo anno pastorale della chiesa di Termoli-Larino. Come è consuetudine da qualche anno – si legge in una nota della diocesi diffusa oggi – il convegno si svolgerà in tre momenti: apertura con l’Annuncio del Tema e la presentazione delle tracce del cammino; Laboratori di riflessione e di approfondimento negli incontri inter-parrocchiali organizzati nelle quattro Zone Pastorali e Conclusione unitaria prevista il 30 settembre 2022 sempre nell’Auditorium Giovanni Paolo II a Termoli con la sintesi dei laboratori e la presentazione del percorso dell’anno pastorale diocesano a cura del vescovo, mons. Gianfranco De Luca. Il tema, che fa seguito e raccoglie quanto emerso a livello nazionale nel percorso fatto dalle nostre Chiese, è: “I cantieri di Betania: prospettive per il secondo anno sinodale”.