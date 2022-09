Festival francescano: Bologna, dal 22 al 25 settembre tornano le attività didattiche. Prenotazioni entro il 16 settembre

Quest’anno tornano le attività per gli insegnanti e per le scuole che cercheranno di approfondire il tema scelto per questa quattordicesima edizione del Festival francescano: “Fiducia. Oltre la paura”. Le attività si svolgeranno a Bologna dal 22 al 25 settembre.

Per gli insegnanti, il 22 settembre alle 16 in Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio, il convegno “Francesco in piazza”, dedicato all’ottavo centenario della predicazione di san Francesco d’Assisi in piazza Maggiore a Bologna. Un evento in collaborazione con l’Istituto per la Storia della Chiesa di Bologna e il Dipartimento Storia Culture e Civiltà dell’Università di Bologna. Il 24 settembre il laboratorio “La parola attraverso il corpo”, dalle 15 in piazza del Nettuno, a cura di Carlotta Mandrioli, “danza educatrice” e Marco Tibaldi, teologo: un’introduzione all’uso dell’espressività corporea nella didattica della religione cattolica, come anche nella catechesi e più in generale nella formazione.

Il 25 settembre, dalle 9.30 alle 11.30, in piazza del Nettuno si terrà un workshop sulla fiducia attraverso attività ludiche, a cura di Fabio Taroni. Le iniziative per bambini e studenti si svolgono in piazza Maggiore il 23 settembre. S’inizia alle 9, con gli studenti più grandi e la biblioteca vivente: una vera e propria biblioteca dove però i libri sono persone in carne e ossa che si mettono a disposizione dei lettori per raccontare la propria vita. Per le scuole dell’infanzia e primaria, alle 10 un laboratorio musicale a cura di Music Together Bologna.

Dedicata solamente ai bambini della scuola primaria, invece, la “Passeggiata nella Bologna francescana” a cura di Confcommercio Ascom Bologna e Confguide Bologna, con ritrovo alle 10.15. Alle 10 andrà in scena lo spettacolo teatrale dedicato alle scuole secondarie di primo e secondo grado “Saluti dalla terra”, del Teatro dell’Orsa. Infine, alle 10.30, il laboratorio per le scuole secondarie di primo grado “Il patrimonio culturale si fida di noi!” racconta il valore dei beni culturali oggi e nel futuro con attività pratiche e dinamiche, a cura di Musei civici d’arte antica di Bologna.

Tutte le attività sono gratuite, con prenotazione obbligatoria esclusivamente tramite form on-line, sul sito del Festival (sezione didattica) fino al 16 settembre.

Informazioni al numero 334 2609797 dal lunedì al venerdì pomeriggio, oppure scrivendo una mail a didattica@festivalfrancescano.it.

Molti eventi permettono il riconoscimento di crediti formativi Miur rilasciati dall’Issr. Per maggiori dettagli sul programma dedicato alle scuole visitare la pagina web dedicata: https://www.festivalfrancescano.it/didattica/.