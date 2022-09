Maltempo: mons. Marconi (vescovi Marche), “vicinanza ed attenzione alle famiglie delle vittime e a quanti sono colpiti dalla catastrofe che ha ferito il nostro territorio”

“I vescovi delle Marche esprimono particolare vicinanza ed attenzione alle famiglie delle vittime e a quanti sono stati colpiti dalla catastrofe che ha ferito il nostro territorio”. Lo ha scritto mons. Nazzareno Marconi, vescovi di Macerata e presidente della Conferenza episcopale marchigiana, in un comunicato stampa diffuso a seguito delle alluvioni che hanno colpito la Regione. “Fin dalle primissime ore della mattina – spiega il presule – i vescovi marchigiani sono stati in contatto monitorando le varie situazioni; esprimono altresì particolare vicinanza a mons. Franco Manenti, vescovo di Senigallia, diocesi fortemente colpita. Qui la Caritas diocesana e tutta la comunità ecclesiale sono già all’opera per accogliere gli sfollati ed essere vicini ai bisogni e alle necessità della popolazione”. “Invitiamo tutti a restare uniti nella preghiera e nell’attenzione alle necessità dei nostri fratelli che saranno rilevate e comunicate dalla Caritas regionale”, conclude mons. Marconi che esorta: “Invochiamo l’intercessione della Vergine Maria Madonna di Loreto, patrona della nostra Regione”.