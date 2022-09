Difesa: firmato il decreto che regola la nuova disciplina in materia di disabilità derivante da causa di servizio

“I veterani della Difesa e le loro famiglie riceveranno maggiore supporto in termini tecnico-amministrativi, medici, riabilitativi e psicologici, in linea con la più recente ricerca scientifica”. Sono queste le parole del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, commentando la firma del decreto disabilità con il quale si ordinano in un unico testo le norme relative alla disabilità per causa di servizio del personale militare della Difesa, in servizio e in congedo, ponendo il tema tra le priorità ministeriali. Il riordino è finalizzato a favorire lo sviluppo di politiche attive e condivise in questo ambito, promuovendo una gestione sinergica e interforze delle misure di sostegno. Tali obiettivi dovranno essere conseguiti attraverso il coordinamento, già consolidato, dell’apparato della Difesa, da accrescere anche con la collaborazione di altre Istituzioni pubbliche e private di settore, al fine di promuovere ulteriormente la conoscenza, la comprensione e la valorizzazione delle rispettive competenze in ambito assistenziale, terapeutico, culturale, comunicativo e tecnico-scientifico, a tutto vantaggio dei beneficiari. “È un passo avanti che intende facilitare le azioni di sostegno a quanti hanno subito un danno psico-fisico nell’esercizio delle proprie funzioni al servizio delle Stato”, prosegue Guerini che conclude: “Sono molto soddisfatto di questa misura, che risponde al nobile principio di aiutare quanti hanno dedicato la vita alla nostra tutela e si trovano ora in difficoltà”.