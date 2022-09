Maltempo: Action Aid, “urgente per il nostro Paese investire in un serio lavoro di prevenzione e mitigazione dei rischi”

“Il tragico nubifragio che ha colpito diversi Comuni in Provincia di Ancona in queste ore ci ricorda quanto sia urgente per il nostro Paese investire in un serio lavoro di prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché sulle ricostruzioni: fino a oggi è infatti mancata in Italia una politica nazionale per la riduzione del rischio e per le ricostruzioni materiali e socio-economiche dei territori colpiti da eventi idrogeologici o da sismi”. Lo dichiara in una nota Action Aid, che nel 2019 ha dato vita alla campagna nazionale #Sicuriperdavvero che ha attivato oltre 400 persone e realtà di diverso tipo attorno all’urgenza di avviare un dibattito pubblico, partecipato e ampio, sulle politiche di prevenzione e di ricostruzione in Italia.

Patrizia Caruso, responsabile Unità Resilienza di Action Aid Italia, dichiara che “le drammatiche immagini che stiamo vedendo in queste ore e la tragica perdita di vite umane sono le conseguenze di eventi che nel nostro Paese accadono con crescente frequenza”. “Se vogliamo affrontare seriamente la sicurezza dei territori e delle persone bisogna prendere atto della fragilità del territorio italiano e della vulnerabilità delle comunità investendo concretamente nella riduzione del rischio oltre che nella risposta all’emergenza. Solo così potremo ridurre e mitigare le perdite di vite umane e le conseguenze economiche e sociali”. L’organizzazione ribadisce l’esigenza di “una politica integrata di riduzione del rischio, che includa tanto la prevenzione quanto le ricostruzioni deve essere una delle priorità per il Paese”.