Maltempo: Legnini (Commissario), cordoglio per vittime e solidarietà alla Regione

“Esprimo la più sentita vicinanza e tutta la solidarietà possibile mia e dell’intera Struttura commissariale alle famiglie delle vittime dell’alluvione di questa notte nelle Marche, ai cittadini e ai sindaci dei comuni colpiti, alla Regione e alla Protezione civile impegnate nel soccorso e nella gestione dell’emergenza in favore delle popolazioni colpite”. Lo dichiara il Commissario Straordinario alla Ricostruzione post Sisma 2016, Giovanni Legnini, in seguito ai “drammatici eventi atmosferici” che hanno colpito le Marche nella notte. “Tragedie come queste, purtroppo sempre più frequenti, devono spingerci ad un maggiore e sempre più convinto impegno nel promuovere e sostenere attività di prevenzione in difesa dell’ambiente e del territorio e per garantire la sicurezza, tanto più oggi con i gravi effetti dei cambiamenti climatici che si aggiungono all’esposizione del nostro Paese, e dell’Appennino in particolare, al rischio sismico e idrogeologico”, conclude Legnini.