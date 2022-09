Cuba: le autorità non rinnovano il permesso di soggiorno al provinciale dei Gesuiti

(Foto: Conferenza dei provinciali dell'America Latina e dei Caraibi della Compagnia di Gesù)

Il presidente della Conferenza dei provinciali dell’America Latina e dei Caraibi (Cpal) della Compagnia di Gesù, padre Roberto Jaramillo, ha confermato, attraverso un comunicato, che a padre David Pantaleón, superiore dei Gesuiti a Cuba, non è stato rinnovato il permesso di soggiorno.

Pantaleón è anche presidente della Conferenza cubana dei religiosi e delle religiose (Concur), quindi “nei suoi cinque anni di servizio sull’isola ha accompagnato molti religiosi e religiose, e le varie iniziative della Conferenza, compreso l’accompagnamento dei detenuti e delle loro famiglie. La sua partenza ci riempie di tristezza, ma allo stesso tempo di gratitudine per tutto il bene ricevuto attraverso di lui. Nella sua nuova missione sarà profondamente unito al popolo cubano, sia nelle sue gioie che nei suoi dolori”, scrive padre Jaramillo.

Dalla Cpal si ribadisce la vicinanza al sacerdote e si mette in evidenza “la sua capacità do servizio, la gentilezza, la vicinanza e l’affetto, nonché la sua capacità di affrontare evangelicamente ogni tipo di violenza e la sua apertura al dialogo. Da sacerdote, pastore, amico, musicista e poeta, David ha saputo trasmettere un messaggio di fede e di speranza in Cristo”.