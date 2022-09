Qualità della vita: Rapporto sul BenVivere, tra i Comuni primo Assago davanti a Bolzano e Agrate Brianza

È Assago il Comune d’Italia in testa alla classifica del BenVivere 2022 davanti a Bolzano e Agrate Brianza. È quanto emerge dalla quarta edizione del “Rapporto sul BenVivere delle Province e dei Comuni italiani 2022: generatività e circolarità, la svolta ibrida degli indicatori” realizzato dalla Scuola di economia civile in collaborazione con “Avvenire” e con il contributo di Federcasse e Confcooperative. Lo studio contiene, infatti, per la prima volta, anche le nuove classifiche dei Comuni italiani, estrapolate analizzando diversi parametri, tra cui: ambiente, aspettative di vita, vivacità dell’attività economica e intellettuale (ad esempio la creazione di start-up o la registrazione di brevetti), la ricchezza della presenza di organizzazioni sociali, le attività di volontariato e la quota dei Neet. L’analisi, viene spiegato, si è articolata in 6 aree: amministrazione e governo; lavoro; sviluppo umano (sviluppo, istruzione, benessere economico); facilità di accesso a scelte economiche di responsabilità sociale e ambientale, unitamente all’attivismo verso l’economia civile di cittadini e imprenditori; attenzione all’ambiente, facilità di accesso a spazi verdi e risorse idriche, rischio geofisico e, infine, capitale sociale, culturale, inclusione e accessibilità del territorio. Tutti fattori in base ai quali si determinano le loro posizioni in classifica.

Sul podio della Generatività in atto, invece, la prima posizione spetta al Comune di Trento, la seconda a Bolzano e la terza a Barolo.

Il “Rapporto sul BenVivere delle Province e dei Comuni italiani 2022” è il tema del numero speciale di “L’economia civile”, inserto quindicinale di “Avvenire”, che per l’occasione sarà di 16 pagine. Questo numero speciale è in edicola oggi, giovedì 16 settembre, e distribuito al Festival nazionale dell’economia civile di Firenze (16-18 settembre). Lo studio, voluto dal direttore di “Avvenire”, Marco Tarquinio, e ideato nel 2019 con i professori Leonardo Becchetti, Luigino Bruni e Vittorio Pelligra, per il quarto anno si pone l’obiettivo di rispondere alla domanda “che cosa fa di un territorio un posto ideale in cui trascorrere la propria vita?”, e sarà presentato oggi durante l’incontro “Il Ben vivere in Italia, la 4ª edizione della ricerca”, a cui parteciperanno il direttore di “Avvenire” con Vanessa Pallucchi, Roberto Simoni, Elisabetta Mughini e Emilio Casalini.