Maltempo: Decaro (Anci), “nelle Marche è una tragedia, occorre il massimo sforzo per aiutare i comuni alluvionati”

“È una vera tragedia, le immagini che arrivano dalle Marche sono terribili. Provo angoscia per il numero delle vittime, per il destino delle persone che risultano disperse e per la condizione di chi in pochi minuti ha perso tutto”. Così il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, ha commentato le notizie sull’alluvione nelle Marche. “Siamo vicini ai sindaci dei Comuni colpiti e alle loro comunità”, ha proseguito, sottolineando che “occorre fare il massimo sforzo perché i soccorsi siano rapidi ed efficaci, e perché da subito siano disponibili mezzi e risorse per sostenere la ripresa di quei territori. L’Anci sarà anche questa volta a fianco dei nostri colleghi sindaci, con tutto il contributo possibile”.