Giornata cultura ebraica: inaugurazione ufficiale domenica 18 settembre nella sinagoga di Ferrara città capifila della manifestazione

Domenica 18 settembre alle 10.30, presso la Sinagoga di via Mazzini, a Ferrara, si terrà l’apertura ufficiale e nazionale della XXIII Giornata Europea della Cultura Ebraica. La cerimonia di apertura prevede i saluti istituzionali del Presidente della Comunità Ebraica di Ferrara Fortunato Arbib, del Presidente del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara (MEIS) Dario Disegni, del Prefetto di Ferrara Rinaldo Argentieri, dell’Assessore alla Cultura del Comune di Ferrara Marco Gulinelli, della Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni. La città di Ferrara è, quest’anno, capofila nazionale delle celebrazioni della manifestazione coordinata e promossa in Italia dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, alla quale aderiscono 102 località, da nord a sud alle isole. Dopo i saluti istituzionali, nella sede di via Mazzini si terrà la tavola rotonda: “Il rinnovamento nell’ebraismo: Ferrara, Italia, Europa”. Introdurrà il Rabbino Capo di Ferrara Luciano Caro. Seguiranno gli interventi di Giulio Busi della Freie Universität Berlin, del Giurista e Vicepresidente UCEI Giulio Disegni, della studiosa Laura Graziani Secchieri, del Direttore del CDEC-Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano Gadi Luzzatto Voghera. Modera Shemuel Lampronti.