Maltempo: Casellati, “vicinanza a tutto il popolo marchigiano”

“La mia vicinanza a tutto il popolo marchigiano per i terribili momenti che sta vivendo e una preghiera per vittime e dispersi di questa tragica ondata di maltempo”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Casellati, sottolineando che “ancora una volta la furia della natura flagella la nostra terra e ne mette a nudo la fragilità di fronte agli effetti dei cambiamenti climatici. Una profonda riflessione su come arginare concretamente il fenomeno del dissesto idrogeologico e mettere in sicurezza il territorio e la vita dei cittadini non è più rinviabile”. La terza carica dello Stato ha rivolto anche “un particolare ringraziamento a vigili del fuoco, forze dell’ordine e soccorritori che in queste ore sono al fianco di chi soffre”.