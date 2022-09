Ritorno in classe: mons. Baturi (Cagliari), “gli insegnanti sono ‘attori fondamentali’ non solo dell’educazione ma della nostra vita”

“Gli insegnanti sono tra gli ‘attori fondamentali’ non solo dell’educazione ma della nostra vita”. Lo afferma mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari, nel videomessaggio diffuso in occasione dell’inizio dell’anno scolastico.

“Il loro compito – sottolinea il presule – è decisivo e spesso misconosciuto, non valorizzato appieno. Insieme alle famiglie, e per tutta la società, si occupano di aprire la mente, il cuore, la ragione, gli affetti del bambino prima, e poi del ragazzo, alla vita, alla realtà, alla conoscenza di sé e degli altri, mettendoli dentro la tradizione e la storia degli uomini”.

Una parola particolare, mons. Baturi la dedica ai giovani che iniziano l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado: “Il momento della maturità è davvero un momento di responsabilità, perché si comincia a definire il proprio futuro attraverso delle scelte libere dettate dal piacere, dettate dalla gioia”. “Questa responsabilità la eserciterete anche attraverso il voto”, osserva l’arcivescovo riferendosi alla prossima consultazione elettorale: “Il voto – evidenzia mons. Baturi – è un modo in cui partecipiamo alla edificazione di un futuro e di una casa comune. Mi auguro quindi che possiate partecipare e che possiate farlo con la consapevolezza dei valori che devono guidare una società: il valore della pace e della giustizia, il valore della tutela della vita e della solidarietà dei più poveri, la possibilità di sviluppo per tutti”.