Un seminario di studio sul tema “Un altro punto di vista: la persona con disabilità come valore aggiunto nel mondo del lavoro”. Si svolgerà a Bologna, presso Marchesini Group Spa, il 28 novembre, dalle 9.45. L’iniziativa è promossa da due uffici della Cei, l’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro e il Servizio nazionale per la pastorale delle persone con disabilità.