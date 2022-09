Papa Francesco: sopprime la Fondazione Populorum progressio e costituisce il Fondo Populorum progressio

Tramite un apposito rescritto, che entra in vigore oggi, con pubblicazione su L’Osservatore Romano e nel commentario ufficiale degli Acta Aposolice Sedis, il Papa ha soppresso la “Fondazione Populorum Progressio” e, al suo posto, ha costituito il “Fondo Populorum Progressio”. “Il Santo Padre Francesco – si legge nel rescritto, diffuso oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede e firmato dal card. Michael Czerny – nell’udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale il 7 settembre 2022, ha disposto, a norma del can. 120 §1 del Codice di Diritto Canonico, la soppressione della ‘Fondazione Populorum Progressio’ e, al suo posto, la costituzione del ‘Fondo Populorum Progressio’, delegandomi ad emanare il relativo regolamento”.