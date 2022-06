Diocesi: Fano, domani un convegno in memoria del card. Sgreccia a 3 anni dalla morte

Domani, sabato 4 giugno, alle ore 17, presso la sala della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, è in programma il convegno, in ricordo del card. Elio Sgreccia a tre anni dalla sua nascita in Cielo, sul tema “La bioetica personalista: un orizzonte in evoluzione”, evento promosso da Ato, dall’Associazione Donum Vitae, dal Movimento per la vita di Fano odv, dall’Associazione Scienza&Vita Pesaro-Fano-Urbino e dalla diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola con il patrocinio di OMOP e la collaborazione della Fondazione Cassa di risparmio di Fano. Intervengono il card. Giovanni Battista Re, don Paolo Angelo Bonini, Franco Aurelio Meschini, Paola Pellincanò, famiglie della Comunità papa Giovanni XXIII. Modera Paolo Marchionni.