Diocesi: Teano-Calvi e Alife-Caiazzo, il vescovo Cirulli presiede la veglia di Pentecoste nella basilica di Santa Maria Maggiore a Piedimonte Matese

Mons. Giacomo Cirulli, vescovo di Teano-Calvi e di Alife-Caiazzo, presiederà la veglia di Pentecoste interdiocesana domani, sabato 4 giugno, alle 21, nella basilica di Santa Maria Maggiore a Piedimonte Matese, uno dei tanti appuntamenti che le due Chiese dell’Alto Casertano hanno condiviso nell’ultimo anno dopo l’unione “in persona episcopi”. Questo appuntamento si terrà nel territorio di Alife-Caiazzo e sarà animato dai gruppi del Rinnovamento nello Spirito di entrambe le diocesi.

“Da marzo 2021 con la nomina di mons. Cirulli anche a vescovo di Alife-Caiazzo – si legge in una nota -, le comunità dei credenti da lui guidate hanno vissuto diversi momenti unitari di formazione e di preghiera: Pentecoste sarà il prossimo appuntamento che segue il più recente incontro riservato ai giovani il Lunedì in Albis a Roma (prima di incontrare Papa Francesco i ragazzi delle due diocesi hanno incontrato il loro vescovo); e anticipa altri importanti momenti unitari sempre riservati ai giovani programmati per la prossima estate”. Nel cammino di condivisione “si inserisce la formazione unitaria riservata al clero, la condivisione del lavoro da parte di alcuni uffici pastorali ma soprattutto il percorso sinodale in corso che vede le due Chiese condividere alcuni momenti di spiritualità e di confronto”.