Yemen: Unicef, “accogliamo con favore il rinnovo dell’attuale tregua per altri due mesi”

“L’Unicef accoglie con favore l’annuncio che le parti in conflitto nello Yemen hanno accettato la proposta delle Nazioni Unite di rinnovare l’attuale tregua per altri due mesi”. Lo ha dichiarato Philippe Duamelle, rappresentante dell’Unicef in Yemen, secondo cui “il rinnovo della tregua avrà un impatto positivo sulla sicurezza e sul benessere dei bambini e delle loro famiglie nello Yemen, dopo fin troppi anni di sofferenza”. “Speriamo che questo porti a una pace duratura nello Yemen”, ha aggiunto Duamelle, convinto che “questo è l’unico modo per risparmiare le vite dei bambini e prevenire ulteriori sofferenze e pene per le famiglie coinvolte in questo conflitto”.