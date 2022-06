Diocesi: Trento, per Pentecoste l’arcivescovo Tisi presiede in cattedrale veglia e messa

In occasione della solennità di Pentecoste sono due i momenti in programma nella cattedrale di San Vigilio, a Trento, con l’arcivescovo Lauro Tisi. Domani, sabato 4 giugno, alle 21 presiederà la veglia di preghiera animata in particolare da movimenti e associazioni ecclesiali e accompagnata dal coro liturgico Beato Rosmini di Rovereto. Domenica 5, invece, celebrerà la messa delle 10 che sarà trasmessa in diretta tv su Telepace Trento. Nel corso della celebrazione domenicale l’arcivescovo accoglierà nel cammino di ammissione verso il diaconato permanente Antonio Caproni, della parrocchia di S. Marco in Rovereto, ed Ettore Barion della parrocchia di S. Andrea in Torbole. “Nell’invocazione corale dello Spirito Santo – ha sottolineato il vicario per il clero, don Ferruccio Furlan – ricordiamo questi nostri fratelli e preghiamo per tutte le vocazioni-chiamate di cui le nostre comunità hanno bisogno per essere ancora Segno del Risorto”.