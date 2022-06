Regno Unito: card. Nichols a Regina Elisabetta, “ringraziamo Dio per tutti gli anni di incredibile servizio offerti”

In occasione del Giubileo di platino della Regina Elisabetta, con il quale il Regno Unito festeggia, per quattro giorni, la monarca più a lungo sul trono della sua storia, il primate cattolico, card. Vincent Nichols, ha pubblicato un messaggio di congratulazioni nel quale “ringrazia Dio per tutti gli anni di incredibile servizio che sono stati offerti da sua Maestà, a cominciare dal momento dell’incoronazione”, durante il quale Elisabetta si è dedicata a Dio e alla nazione. “La calma che la Regina dimostra sempre”, scrive ancora l’arcivescovo di Westminster, “proviene da un’anima che si trova in pace, radicata nella fiducia in Dio e ispirata dalla sua fede cristiana della quale la sovrana parla spesso e che dimostra così fedelmente”. La Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles ha anche chiesto ad ogni parrocchia di dedicare una delle preghiere dei fedeli alla Regina, durante questo fine settimana, e ha pubblicato sul proprio sito una preghiera speciale per la sovrana da usare prima della conclusione della messa. Oggi Elisabetta, probabilmente stanca dopo i festeggiamenti di ieri, non parteciperà alla funzione di ringraziamento nella cattedrale di San Paolo.