Diocesi: Urbino, domani si inaugura la mostra “Sapientia, Pietas et Otium al tempo del Duca Federico di Montefeltro”

Verrà inaugurata domani, sabato 4 giugno, ad Urbino, la mostra “Sapientia, Pietas et Otium al tempo del Duca Federico di Montefeltro” curata da mons. Davide Tonti. Si tratta, spiega una nota dell’arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, di “un affascinante percorso tra conoscenza, fede e vivere quotidiano per raccontare Federico di Montefeltro e Urbino nella sua stagione aurea, il Rinascimento”. La mostra è allestita sia nell’Oratorio della Grotta della cattedrale sia al Museo diocesano Albani di Urbino. Nel corso della presentazione, con inizio alle 16, porteranno i saluti il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, e l’,arcivescovo Giovanni Tani. Coordinati da Maria Francesca Crespini, presidente di A.R.S. Urbino Ducale, interverranno poi Massimo Puliani, mons. Davide Tonti, Laerte Sorini, Pietro Barsotti e Anna Falcioni.