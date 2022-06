Commissione europea: emergenza esportazione cereali da Ucraina, creazione di una piattaforma per definire ai “corridoi di solidarietà”

Per facilitare le esportazioni agricole dall’Ucraina e sostenere il settore agricolo ucraino nel 2022, la Commissione europea sta lavorando ai “corridoi di solidarietà” per facilitare le esportazioni di cibo dall’Ucraina attraverso diverse rotte terrestri e porti dell’Ue. A riferirlo è una nota da Bruxelles che annuncia l’allestimento, nell’ambito della rete Enterprise Europe, di “uno strumento per collegare le imprese dell’Ue e dell’Ucraina”. “Milioni di tonnellate di cereali sono bloccati in Ucraina e dobbiamo unire le forze attraverso i settori e i confini per farli muovere”, ha spiegato il commissario ai trasporti, Adina Vălean: la piattaforma sosterrà la creazione di nuovi partenariati tra aziende che cercano modi per sostenere le esportazioni ucraine, aziende che offrono soluzioni di trasporto o stoccaggio e commercianti ucraini di cereali alla ricerca di partner logistici. Altre iniziative cercano di far fronte alla situazione: la creazione dei punti di contatto nazionali che risolvono i problemi logistici e determinano la capacità di stoccaggio, l’accelerazione delle procedure ai valichi di frontiera, la preparazione di accordi sui trasporti su strada con l’Ucraina e la Moldova per eliminare altre strozzature. Si guarda al futuro e al rafforzamento della connettività tra l’Ue e l’Ucraina che servirà per ricostruire il Paese e ad avvicinarlo all’Ue.