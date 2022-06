Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, domani conferenza “La bellezza mariana parte fondamentale della nostra cultura”

“La bellezza mariana parte fondamentale della nostra cultura”. Questo il tema della conferenza in programma domani, sabato 4 giugno, a Pontremoli. L’incontro, ospitato dalle 16.30 nella chiesa di san Colombano, sarà il momento di avvio dei solenni festeggiamenti per il IV centenario del voto della comunità di Pontremoli alla Madonna del Popolo avvenuto il 13 giugno 1622 quando rientravano nel Pontremolese anche il territorio del Comune di Zeri e parte del territorio del Comune di Filattiera (Caprio, Dobbiana, Scorcetoli e Serravalle). L’appuntamento di domani è promosso dal Comune di Pontremoli con la collaborazione delle parrocchie cittadine, della Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale, dell’Ufficio liturgico diocesano e dell’Ufficio per l’insegnamento della religione cattolica. “L’incontro – viene spiegato in una nota – non solo vuole ricordare l’importanza della figura di Maria nel nostro patrimonio culturale, ma soprattutto ribadire che il ricordo di un atto come quello di un ‘voto’ fatto da una comunità civile non lede la laicità dell’istituzione comunale e nemmeno la libertà religiosa, ma esprime bene come la religiosità popolare di una comunità faccia parte della sua identità più profonda, essendo essa parte della cultura di un territorio”.

Introdurranno la conferenza il sindaco Jacopo Ferri, don Pietro Pratolongo e Paolo Lapi. Previsti poi gli interventi del vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, mons. Mario Vaccari, di Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, e di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Gli alunni del corso Turismo dell’Istituto Pacinotti-Belmesseri presenteranno un video promozionale su alcuni “Percorsi mariani a Pontremoli”.