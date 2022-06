Diocesi: Savona, durante il Sinodo lanciata l’iniziativa della mostra d’arte “Ritratti di fede” dedicata a chi ha saputo darne una viva testimonianza

Nella diocesi di Savona-Noli, durante la quinta sessione del Sinodo diocesano nel Seminario vescovile, i membri della Segreteria hanno lanciato l’iniziativa della mostra testimonianza “Ritratti di fede”. “La volontà è condividere con altre persone l’idea che accomuna quanti credono nel Sinodo, ovvero che la Chiesa, sopravvivendo ad incoerenze e ostacoli, porta in sé profonde esperienze di fede attraverso testimoni, spesso silenziosi, che donano alle persone, con le persone e nelle persone il profumo di Dio”, hanno spiegato

L’appello è raccogliere proposte di testimoni che hanno vissuto nelle comunità religiose e civili una bella manifestazione di fede. “Riteniamo significativo partire dalle nostre case e comunità per scoprire e raccontare uomini e donne che hanno saputo incarnare la fede in una testimonianza viva”, hanno proseguito i promotori dell’iniziativa.

Individuati i testimoni, saranno avviate una ricerca e documentazione sulle loro storie come occasione per conoscere luoghi, spazi, momenti ed esperienze quotidiane comuni a tutti e farli divenire strumenti di carità, accoglienza, compassione e spiritualità. Attraverso la sensibilità di artisti locali le riflessioni su ogni singolo testimone diventeranno opere che visualizzeranno e renderanno fruibili le testimonianze.

“Ci auguriamo che la proposta sia un’occasione di incontro per la cittadinanza e di collaborare con il Comune, a cui è stato richiesto il patrocinio, nella sua preparazione e realizzazione”, hanno concluso i membri della Segreteria. Come data di allestimento è stato fissato indicativamente il prossimo Natale.