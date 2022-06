Diocesi: San Marino-Montefeltro, domani assemblea di fine anno pastorale. Mons. Turazzi, occasione “di verifica e di gioiosa gratitudine”

“Vorrei fossimo tutti presenti sabato 4 giugno all’Assemblea diocesana di verifica e di gioiosa gratitudine. La celebreremo nei pressi del santuario del Cuore Immacolato di Maria, a Casa San Giuseppe, in Valdragone”, con inizio alle 16. Così il vescovo di San Marino-Montefeltro, mons. Andrea Turazzi, nella lettera di invito all’assemblea diocesana di fine anno pastorale. “Aiutati dalla prossimità di Maria, entreremo nel mistero sempre vivo e incandescente della Pentecoste con la certezza che il Signore darà la forza e il coraggio di ‘abbracciare il mondo’”, prosegue il vescovo, ricordando che “abbiamo dedicato un anno intero alla riscoperta dello Spirito Santo nella vita delle nostre comunità e nella vita di ciascuno di noi. Con la sua luce abbiamo vissuto la prima tappa del cammino sinodale che ha acceso, via via, tante attese e speranze. È bello condividere il frutto di questo lavoro mentre si fa verifica dell’anno pastorale appena trascorso. I temi sinodali stanno allargando il nostro sguardo sulla missione e ci stanno provocando ad andare più in profondità nella comunione ecclesiale”.

“Ci metteremo in ascolto dello Spirito”, aggiunge mons. Turazzi, spiegando che “quanti hanno preparato la sintesi delle narrazioni dei gruppi sinodali la presenteranno all’assemblea con questa domanda, quasi provocatoria: ‘Abbiamo capito bene?’. Sulla sintesi lavoreremo per tavoli di studio”. In serata, poi, con inizio alle 20.30 la comunità diocesana vivrà la veglia di Pentecoste, con il rinnovo delle promesse del sacramento della Confermazione.