Germania: Conferenza episcopale, a Kirsten Boie il Premio del libro cattolico per bambini e giovani per il suo “Dunkelnacht”

L’autrice tedesca Kirsten Boie (72 anni) ha ricevuto il Premio del libro cattolico per bambini e giovani. È stata premiata dalla Conferenza episcopale tedesca giovedì sera a Würzburg per il suo libro “Dunkelnacht”, pubblicato nel 2021. La vicenda si svolge negli ultimi giorni della Seconda Guerra mondiale nella cittadina bavarese di Penzberg. Lì, i membri del consiglio municipale hanno tentato di ottenere un passaggio pacifico degli affari ufficiali da parte del sindaco nazionalsocialista. Tuttavia, questa impresa è stata brutalmente impedita dall’arrivo di truppe della Wehrmacht e di membri dell’organizzazione clandestina “Werewolf”. Entro 24 ore, 16 persone vengono sommariamente condannate a morte e uccise. “Penzberg potrebbe essere ovunque in Germania”, ha detto il vescovo di Würzburg, mons. Franz Jung, sottolineando il carattere ammonitore del romanzo durante la cerimonia di premiazione. Il libro di Boie è un “impressionante appello contro l’oblio”. Tali atrocità potrebbero essere ripetute. Il vescovo ausiliare di Treviri e presidente della giuria del premio, mons. Robert Brahm, ha affermato che la giuria non ha rinunciato a una domanda durante la valutazione del libro: “Cosa avrei fatto?”. La studiosa di lettere Gabriele von Glasenapp ha reso omaggio alla meticolosa ricerca in loco dell’autrice: “In questo modo è emerso un panorama del Terzo Reich dal punto di vista interno della Germania; cose del genere non sono state ancora lette in una narrativa per giovani adulti”. I personaggi del libro rappresentavano “i tedeschi” dopo dodici anni di dittatura: “I convinti, i seguaci, gli opportunisti, i fanatici, i calcolatori e i vecchi democratici”. Boie è una delle più note autrici tedesche di letteratura per bambini e ragazzi. Scrive racconti dal 1985, alcuni dei quali sono stati tradotti in diverse lingue. Da allora ha pubblicato circa 100 libri.