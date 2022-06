Papa Francesco: le celebrazioni che presiederà a giugno e luglio

Diffuso dalla Sala stampa vaticana il calendario delle celebrazioni presiedute da Papa Francesco per i mesi di giugno e luglio 2022.

La prima è in programa il 25 giugno, in piazza San Pietro, alle 17.15, e si tratta della messa per il X Incontro mondiale delle famiglie. Poi, il 29 giugno, solennità dei santi Pietro e Paolo, il Papa celebrerà la messa nella basilica di San Pietro, alle 9.30, in cui saranno anche benedetti i palli per i nuovi arcivescovi metropoliti.

Tra il 2 e il 7 luglio, Papa Francesco sarà impegnato nel viaggio apostolico nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan, mentre tra il 24 e il 30 luglio nel viaggio apostolico in Canada.