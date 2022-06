Diocesi: Grosseto, domani la festa di Maria Regina degli Apostoli, patrona del Seminario. Messa con mons. Roncari

(Foto: diocesi di Grosseto)

Domani, sabato 4 giugno, vigilia di Pentecoste, la comunità del Seminario di Grosseto celebra Maria, patrona della struttura di via Ferrucci con il titolo di Regina degli Apostoli.

La venerata immagine della Madonna col Bambino è custodita nella cappellina interna al Seminario, al terzo piano, dove oggi vive la comunità dei seminaristi insieme al rettore don Gian Paolo Marchetti, a don Giovanni Tumiatti e, da qualche mese, anche al vescovo emerito mons. Rodolfo Cetoloni, che lì si è ritirato.

In occasione della festa annuale il quadro viene portato nella cappella all’ingresso dove alle 11 il vescovo di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello, mons. Giovanni Roncari, celebrerà per la prima volta la messa, nel corso della quale conferirà il ministero del Lettorato a due dei seminaristi della diocesi di Grosseto: Claudio Bianchi e Ciro Buonocunto.

“Insieme all’Accolitato, il Lettorato è oggi uno dei ministeri rimasti dopo la riforma del Concilio Vaticano II in preparazione al cammino verso il sacerdozio. Con il Lettorato il candidato viene incaricato di proclamare la Parola e altri testi nelle celebrazioni liturgiche. Segno esplicativo del ministero è la consegna del libro della Sacra Scrittura”, ricorda una nota della diocesi.