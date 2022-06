Diocesi: Cagliari, domani mattina convegno sulla tutela dei minori nelle relazioni educative

“La tutela delle persone di età minore nelle relazioni educative”. Questo il tema al centro del convegno che si terrà domani, sabato 4 giugno, dalle 9.15 presso l’aula magna del Seminario arcivescovile di Cagliari. L’evento, promosso in occasione della “Giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni”, è organizzato dalla diocesi di Cagliari e dal Servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, in collaborazione con Giulia giornaliste, Casa Emmaus, Ordini regionali dei giornalisti e degli avvocati.

Dopo i saluti iniziali dell’arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi, dell’arcivescovo di Oristano e delegato della Conferenza episcopale sarda per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, mons. Roberto Carboni, del questore di Cagliari, Paolo Rossi, e dei presidenti degli Ordini regionali dei giornalisti e degli avvocati, rispettivamente Francesco Birocchi e Matteo Pinna, seguiranno numerose relazioni. Interverranno, infatti, Paolo Giulini, criminologo clinico dell’Università Cattolica di Milano, Susanna Murru, mediatrice e presidente Cipm Sardegna, Anna Cau, capo della Procura per i minorenni di Cagliari, Valeria Aresti, avvocata del foro di Cagliari e del Tribunale apostolico della Rota romana e responsabile del Centro di ascolto diocesano per la tutela dei minori, Maria Mura, presidente della sezione civile della Corte d’appello di Cagliari, Alessandro Zuddas, ordinario di Neuropsichiatria infantile presso l’Università di Cagliari, Fabrizio Mustaro, dirigente della squadra mobile della Questura di Cagliari, Angela Lai, responsabile dell’Ufficio pubblica tutela per i soggetti fragili del Comune di Cagliari, e Maria Luisa Secchi, vicedirettrice dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali della diocesi di Cagliari e componente del consiglio nazionale dell’Ucsi. Modererà Susi Ronchi, fondatrice di Giulia giornaliste Sardegna.