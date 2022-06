Diocesi: Vallo della Lucania, stasera messa di ringraziamento per la canonizzazione di San Giustino Russolillo

Una messa di ringraziamento per la canonizzazione di San Giustino Russolillo. Sarà celebrata stasera dal vescovo di Vallo della Lucania, mons. Ciro Miniero. “I nostri animi sono colmi di gioia per la proclamazione della santità, da parte di Papa Francesco lo scorso 15 maggio, di don Giustino Russolillo, sacerdote e fondatore della carissima Famiglia Vocazionista, ben presente ed operante nella nostra comunità diocesana, comprendente i Padri, le Suore e l’Istituto secolare della Santificazione universale – scrive il vicario generale, don Francesco Pecoraro -. Per elevare coralmente la nostra lode al Signore il vescovo ci invita a concelebrare la santa messa di ringraziamento per la canonizzazione di San Giustino Maria della Santissima Trinità, che egli presiederà” oggi, alle ore 18, nella chiesa della “Madonna del Carmine” a Mercato Cilento. “Sentiamoci uniti nella gratitudine al Signore per la vita santa di questo sacerdote esemplare il cui apostolato fortemente si realizzò e trovò accoglienza anche nella nostra diocesi”, conclude il vicario generale.