Diocesi: Ferrara, con “La Notte dei santuari” apre ai visitatori quello di Santa Maria in Aula Regia a Comacchio

Torna anche quest’anno l’appuntamento nazionale della Cei denominato “La Notte dei santuari”, col titolo “Verso una terra bella”. Ogni anno, nelle diverse diocesi, la possibilità di conoscere meglio uno dei tanti santuari presenti sul territorio.

Dopo il 2021 col santuario di Santa Maria in Vado a Ferrara (in pieno Giubileo eucaristico), quest’anno la scelta diocesana è caduta sul santuario di Santa Maria in Aula Regia a Comacchio, ponendo così al centro i vicariati di San Cassiano e San Guido, inclusa quindi anche Pomposa. In questo modo, si potranno valorizzare e pubblicizzare le principali attività e proposte di pastorale che in estate si svolgono a Comacchio, a Pomposa e nei vari Lidi del litorale adriatico. Appuntamento per lunedì 6 giugno col seguente programma: ore 20.45, ritrovo davanti al duomo di Comacchio; ore 21, processione dal duomo al santuario; ore 21.45, messa. La scelta del santuario comacchiese di Santa Maria in Aula Regia coincide con la tradizionale festa della Madonna delle Luci, che si celebra ogni anno il lunedì dopo Pentecoste.