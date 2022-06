Domani, sabato 4 giugno, in cattedrale a Lodi la veglia di Pentecoste con la promulgazione del Libro del XIV Sinodo diocesano. Il ritrovo è alle ore 20.45 nel cortile dell’episcopio per i riti di introduzione con la memoria della confermazione. A seguire la processione in cattedrale e celebrazione eucaristica e, al termine, la promulgazione del Libro sinodale.