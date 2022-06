Diocesi: Pavia, domani sera in cattedrale veglia di Pentecoste. Lunedì tradizionale processione delle Sante Spine

La comunità ecclesiale di Pavia vivrà domani, sabato 4 giugno, la veglia di Pentecoste che sarà ospitata dalle 21 in cattedrale. Nell’ambito gli appuntamenti con la reliquia delle Sacre Spine, domenica, alle 18, le celebrazioni si sposteranno a Santa Maria del Carmine per la tradizionale Messa dei popoli.

È invece in programma per la serata di lunedì 6 giugno – con inizio alle 21 – la tradizionale processione delle Sante Spine e la celebrazione dei Vespri presieduti dal vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti. Al termine le Sacre Spine torneranno a raggiungere la loro collocazione sopra all’altare maggiore della cattedrale. “Per la risalita delle Sacre Spine, si ricorrerà – spiegano dalla diocesi – come è tradizione da quando la cattedrale ha riaperto nel 2012, al meccanismo della ‘Nivola’, costruzione barocca a forma di nube con due angeli ai lati che consente lo spostamento delle tre Spine della corona di Cristo dall’incorniciatura in stucchi dorati, con angeli sulle nuvole e le figure della Religione e della Patria che custodisce il reliquiario seicentesco in argento e cristalli”.