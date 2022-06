Diocesi: Trapani, domani sarà ordinato sacerdote Matteo Peralta

Domani 4 giugno 2022, alle 11, nella cattedrale “San Lorenzo” di Trapani, verrà ordinato presbitero il diacono Matteo Peralta per l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione del vescovo Pietro Maria Fragnelli. Il rito si terrà all’interno della concelebrazione eucaristica a cui parteciperanno i superiori del Seminario arcivescovile di Palermo e numeri sacerdoti e diaconi della diocesi.

Matteo Peralta, 35 anni, è trapanese ed è cresciuto nella comunità della parrocchia “Santa Teresa del Bambino Gesù”, dov’è nata la sua vocazione al sacerdozio. Prima di iniziare il seminario aveva conseguito la laurea in Ingegneria edile-Architettura presso l’Università di Palermo. Quindi ha iniziato la formazione presso la comunità del Seminario a Trapani; poi a Palermo dove ha completato gli studi teologici presso la Facoltà teologica di Sicilia. Il 31 ottobre scorso era stato ordinato diacono. Dopo due anni di celebrazioni con i numeri contingentati per l’emergenza sanitaria, quella di domani mattina sarà la prima ordinazione presbiterale a ingresso libero.

Sarà comunque possibile seguire la celebrazione eucaristica e il rito di ordinazione in diretta su Facebook sulla pagina del Seminario vescovile “San Giuseppe” di Trapani. Questa sera, in preparazione all’ordinazione, si terrà una veglia di preghiera nella parrocchia “Sacro Cuore”, a Trapani, alle 21. Don Peralta presiederà la sua prima Eucarestia, domenica 5 giugno, alle 11 nella sua parrocchia di origine, “Santa Teresa del Bambino Gesù”, a Trapani.