Laudato si’: Masci, a Verona due giorni di riflessione sull’ambiente

Sta per iniziare un fine settimana che il Masci, Movimento Adulti Scout, dedica alla riflessione sull’ambiente, nel solco della Laudato si’ di Papa Francesco. Per recepire gli orizzonti di programma delle assemblee nazionali del movimento, in quattro seminari viene tracciato il futuro del Masci nel prossimo triennio sulla base di testimonianze e di un confronto. In particolare, il 4 e il 5 giugno i lavori vengono ospitati a Verona presso il centro di spiritualità San Fidenzio, dove si parlerà del “Masci e l’ambiente”. Due giorni di riflessione sui temi della sostenibilità dello sviluppo, con uno sguardo consapevole al mondo, agli stili di vita, sull’onda del “tutto è connesso”. Sabato 4 si apre con due testimonianze, quella di Alessandro Franceschini, presidente di Altromercato, e della Comunità Masci Modena 2, che ha lanciato un programma di risparmio e gestione dei costi energetici dedicato alle famiglie in difficoltà, oggi utilizzato anche dalla Caritas e dalle associazioni territoriali. In serata, veglia di preghiera e musica con Matteo Manicardi. La domenica lascia ampio spazio a una sintesi dei lavori di gruppo portati avanti al sabato con l’aiuto di padre Adriano Sella, missionario e promotore del movimento Reti per nuovi stili di vita.

Domenica scorsa, 29 maggio, si è invece concluso presso il santuario di Loreto (An) il secondo incontro di “piste futuro” dedicato alla Chiesa. “È emerso il bisogno di vivere la sinodalità nella Chiesa locale divenendo motore di incontro, ascolto, apertura e accompagnamento dell’adulto e quello di provare a coinvolgere adulti, anche non scout, a vivere esperienze di incontro e di fede con le comunità Masci”, conclude una nota.