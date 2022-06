Sant’Antonio di Padova: Arciconfraternita, domani la cerimonia di premiazione della 47ª edizione del “Concorso nazionale della Bontà”

Tutto pronto per la cerimonia di premiazione della 47ª edizione del “Concorso nazionale della Bontà” organizzato dalla Arciconfraternita di Sant’Antonio. Domani sera, sabato 4 giugno, sul sagrato della basilica di Sant’Antonio, a Padova, dalle ore 21.10, la cerimonia aperta a tutta la cittadinanza con ingresso libero sino ad esaurimento posti, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari e dell’ambasciatore italiano presso la Santa Sede, Francesco Di Nitto.

La serata verrà accompagnata in tutte le fasi della premiazione dal Concerto della Fanfara del III Reggimento Carabinieri “Lombardia”, composta da 30 elementi e diretta dal maresciallo capo Andrea Bagnolo. Con la Fanfara, anche il Coro di voci bianche e giovanile dell’Accademia lirica Verona (Alive), con più di 50 elementi con la direzione del maestro Paolo Facincani.

Durante la serata verranno consegnati i premi per la parte concorsuale riservata alle scuole. Sono stati 1.483 gli elaborati partecipanti nelle tre categorie: “Narrativa”, “Disegno” e “Multimediale”. Coinvolte 17 regioni italiane, 53 comuni e 75 istituzioni scolastiche. Saranno presenti tutti i premiati dalla Provincia di Sondrio fino a quella Ragusa, da Andria a Verona. Riceveranno, inoltre, il “Premio della Bontà 2022” Mattia Piccoli con la mamma Michela e il fratello Andrea; la famiglia dell’Ambasciatore Luca Attanasio ucciso in Congo nel febbraio 2021 con una rappresentanza della Fondazione “Mama Sofia” fondata dall’ambasciatore; la famiglia del carabiniere Vittorio Iacovacci di scorta all’ambasciatore Attanasio, ucciso nello stesso agguato.

Durante la serata si festeggerà anche il centenario della rivista “Messaggero dei Ragazzi”, edita dai frati della Basilica di Sant’Antonio con alcuni momenti video per raccontare la storia e l’avventura di questa rivista che da cent’anni parla ai ragazzi e una intervista al direttore editoriale del Messaggero, padre Massimilano Patassini, condotta dalla giornalista e scrittrice per ragazzi Fulvia Degli Innocenti, co- presidente della giuria del Premio.

Presentano la serata di domani Leonardo Di Ascenzo e p. Andrea Vaona, rispettivamente priore e cappellano dell’Arciconfraternita del Santo.