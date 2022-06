Brasile: maltempo nel Nordest, 122 vittime nell’area metropolitana di Recife e 6mila senzatetto, grave situazione a Maceió. Solidarietà delle diocesi

(Foto: arcidiocesi di Olinda e Recife)

Il Brasile continua a essere flagellato dal maltempo. A partire dallo scorso dicembre, sono oltre 500 le vittime accertate a causa di piogge e inondazioni, che hanno colpito in diversi momenti varie zone del Paese. Nell’ultima settimana forti inondazioni si sono verificate a Nordest, specialmente nello Stato del Pernambuco e nella sua capitale Recife. Nella zona metropolitana della città sono finora confermate 122 vittime, a causa delle inondazioni e frane che si sono susseguite fini dai giorni scorsi, con 6mila persone rimaste senza un tetto e 24 Comuni in stato d’emergenza. Il maltempo si è poi spostato più a nord, nello Stato di Alagoas e nella capitale Maceió. In Alagoas sono segnalati 3mila sfollati e 33 Comuni in stato d’emergenza.

Le Chiese locali si sono prontamente mobilitate. L’arcidiocesi di Olinda e Recife, insieme alla Caritas arcidiocesana e alla Caritas della regione Nordest 2, ha lanciato la campagna di emergenza “#Sos Recife e Regione metropolitana – solidarietà che trasforma”. L’azione mira a raccogliere donazioni di cibo non deperibile, prodotti per la pulizia e per l’igiene, materassi e lenzuola.

Per dom Fernando Saburido, arcivescovo di Olinda e Recife, il momento è di unione, preghiera e solidarietà: “Chiediamo a tutti di aiutare i nostri fratelli più bisognosi in questo momento di dolore e impotenza. L’arcidiocesi e le parrocchie sono aperte a ricevere la vostra solidarietà e donazione. Invochiamo le benedizioni di Dio e la materna protezione di Maria a tutto il popolo di Pernambuco che è colpito dalle piogge nel nostro Stato”.

In Alagoas, l’arcidiocesi di Maceió porta avanti la campagna “Aiuta i senzatetto a Maceió e nelle città dell’entroterra”. L’obiettivo è aiutare le migliaia di persone rimaste colpite dal maltempo. Si stanno raccogliendo vestiti, cappotti, coperte, cibo non deperibile, acqua, latte, prodotti per l’igiene personale e articoli per la pulizia. Le donazioni possono essere consegnate a una qualsiasi delle 60 parrocchie dell’arcidiocesi. “Il momento è difficile e mi rivolgo a tutti. Inizieremo occupandoci dei senzatetto della capitale, delle parrocchie del settore Lagoa e prestando attenzione alla situazione nelle parrocchie interne”, ha affermato l’arcivescovo di Maceió, mons. Antônio Muniz Fernandes.