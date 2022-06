Diocesi: Trapani, domani si presenta l’associazione di fedeli “Missione Luce Manuel”

Un incontro per ricordare Manuel Foderà, il bambino di Calatafimi-Segesta colpito a soli 4 anni da un tumore che ha fatto della sua vita una “missione di luce” per “sciogliere i cuori più induriti” vivendola sempre al 100 per cento da “guerriero della luce”, come lui si definiva, grazie ad un rapporto fortissimo con il suo “amico speciale”: Gesù.

Manuel è morto all’età di nove anni nel luglio 2010, diventando un maestro di preghiera e di vita per tantissime persone in tutto il paese e oltre. Domani, sabato 4 giugno, alle 17, nella chiesa di San Michele a Calatafimi si terrà un incontro per presentare “Missione Luce Manuel”, associazione privata di fedeli riconosciuta dal vescovo di Trapani formata da un gruppo di laici che desiderano tenere viva la memoria e la spiritualità del piccolo “guerriero della luce” presieduta da Pietro Vivona con assistente spirituale don Alberto Genovese, vicario generale della diocesi. A presentare la nuova realtà domani sarà il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, mentre Valerio Bocci, già docente di comunicazione e pastorale presso le Università salesiane di Torino e Gerusalemme, presenterà il suo ultimo volume “Manuel e il segreto della felicità” (Sanpino edizioni) che contiene tra l’altro fumetti con testi scritti proprio da Manuel, suoi testi e preghiere, alcune messe in musica. Nel corso dell’incontro che sarà animato dal gruppo del Rinnovamento nello Spirito di Calatafimi, interverranno con le loro testimonianze su Manuel lo chef Roberto Cascino, Fabiana Di Giovanni con suo figlio, Giuseppe Manuel. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell’associazione “Missione Luce Manuel”. Al termine dell’incontro, alle 18.30, il vescovo Fragnelli presiederà la celebrazione eucaristica.