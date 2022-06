Diocesi: Vicenza, domani veglia di Pentecoste e presentazione del documento su cammino sinodale

Alle 20,30 di domani sabato 4 giugno nella cattedrale di Vicenza il vescovo Beniamino Pizziol presiederà la veglia di Pentecoste con la partecipazione delle aggregazioni laicali presenti in diocesi, con il mandato ad alcuni gruppi ministeriali e la condivisione della “narrazione” della diocesi berica quale contributo al cammino sinodale della Chiesa italiana.

Dopo un pomeriggio già molto significativo, con l’ordinazione presbiterale del seminarista Nicolò Rodighiero, la Chiesa vicentina vivrà dunque una serata di preghiera e condivisione. Alla vigilia della solennità di Pentecoste, che porta a compimento il Tempo pasquale, sarà possibile rendere grazie a Dio per la preziosa varietà dei carismi che arricchiscono la comunità ecclesiale, sia attraverso le tante forme di apostolato dei laici, sia attraverso la disponibilità a rendere concreta ed effettiva la corresponsabilità nella guida e nella gestione delle varie realtà parrocchiali.

Durante la veglia sarà anche presentato il documento che la diocesi ha fatto pervenire alla Segreteria generale del Sinodo dei vescovi come sintesi di quanto emerso negli incontri del cammino sinodale tenutisi nelle comunità della chiesa vicentina durante l’anno pastorale che si sta concludendo. Termina così la prima tappa della fase “narrativa o dell’ascolto” del percorso sinodale, che – prima di passare alla tappa del “discernimento sapienziale”- si concentrerà nel prossimo anno pastorale su alcune priorità della vita ecclesiale indicate dall’ultima Assemblea generale dei vescovi italiani.