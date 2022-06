Vicinanza attraverso la preghiera “affinché Dio Onnipotente conceda a voi, ai membri della famiglia reale e a tutto il popolo della nazione benedizioni di unità, prosperità e pace”. È l’augurio che il Papa ha formulato ieri in un telegramma inviato alla Regina Elisabetta II nella ricorrenza dei 70 anni di regno e in occasione dei festeggiamenti pubblici per il suo 96° compleanno.