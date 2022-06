Diocesi: Carpi, in cattedrale domani messa alla vigilia di Pentecoste e lunedì celebrazione nella memoria del beato Focherini

(Foto: diocesi di Carpi)

“Lo Spirito Santo riversa santità dappertutto nel santo popolo fedele di Dio”. È tratta dall’esortazione apostolica di Papa Francesco “Gaudete et exsultate. Sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo” la frase scelta quest’anno dalla diocesi di Carpi a fare da filo conduttore per la solennità di Pentecoste e la memoria liturgica del beato Odoardo Focherini.

Due le celebrazioni che si terranno nella cattedrale di Carpi. Domani, sabato 4 giugno, alle ore 21, alla vigilia della solennità di Pentecoste, la santa messa presieduta dal vicario generale, mons. Gildo Manicardi. Lunedì 6 giugno, alle ore 18.30, nella memoria del beato Odoardo Focherini, martire, santa messa presieduta sempre dal vicario generale, mons. Manicardi. Durante la celebrazione, si ringrazierà per il dono della recente canonizzazione (15 maggio 2022) di tre Santi il cui carisma si lega alla diocesi di Carpi.

Si tratta di San Luigi Maria Palazzolo (1827-1886), fondatore delle Suore delle Poverelle presenti a Limidi e a Quarantoli; Santa Maria Domenica Mantovani (1862-1934), fondatrice delle Piccole Suore della Sacra Famiglia attive nella parrocchia di San Francesco a Carpi e presso la Caritas; San Daivasahayam Lazzaro Pillai (1712-1752), laico e primo martire della Chiesa di Cochin (Stato del Kerala, India), da cui provengono cinque sacerdoti attualmente in servizio nella diocesi di Carpi.

La celebrazione sarà animata dall’Azione Cattolica di Carpi e dalle comunità delle Suore delle Poverelle e delle Piccole Suore della Sacra Famiglia.