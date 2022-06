Diocesi: Bologna, domenica la messa di Pentecoste celebrata dal card. Zuppi in cattedrale

Domenica 5 giugno, alle 17.30 in cattedrale, l’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, il card. Matteo Maria Zuppi, celebrerà la messa nella solennità di Pentecoste e in ringraziamento per la canonizzazione di madre Maria Domenica Mantovani, fondatrice delle Piccole Suore della Sacra Famiglia, presenti a Bologna fin dal 1917. La religiosa è stata canonizzata lo scorso 15 maggio in piazza San Pietro da Papa Francesco. La messa verrà trasmessa anche in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”. La liturgia si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid.